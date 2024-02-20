Erciyes Üniversitesi Sporcuları Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası'nda 3 Altın Madalya Kazandı
Mersin Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapılan Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası'nda Erciyes Üniversitesi sporcuları 3 altın madalya kazandı. Şampiyona Full Contact, K1 Style, Kick Light ve Point Fighting kategorilerinde gerçekleştirildi.
Mersin Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapılan Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası'nda Erciyes Üniversitesi sporcuları 3 altın madalya kazandı.
Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun 2024 yılı Faaliyet Programı'nda yer alan Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası 15-18 Şubat 2024 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2 Nolu Spor Salonu'nda yapıldı. Şampiyona Full Contact, K1 Style, Kick Light ve Point Fighting kategorilerinde gerçekleştirildi.
Şampiyonaya Erciyes Üniversitesi adına katılan Sercan Koç Kick Light 63 kiloda, Ezgi Keleş K1 Style 60 kiloda, Dilara Sultan Arpacı ise Full Contact 51 kiloda şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldular. - KAYSERİ