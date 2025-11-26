Haberler

Erciyes Üniversitesi'nden 'Spor Yap Zinde Kal' Etkinliği

Erciyes Üniversitesi'nden 'Spor Yap Zinde Kal' Etkinliği
Güncelleme:
Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretmenlik bölümü öğrencileri, Yahyalı İpek Hoca Hasan Türkmenoğlu Kız İmam Hatip Lisesi'nde 'Spor Yap Zinde Kal' etkinliği düzenleyerek öğrencilere sporun önemini anlattı ve çeşitli sportif faaliyetler gerçekleştirdi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretmenlik Bölümü öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi çerçevesinde Yahyalı İpek Hoca Hasan Türkmenoğlu Kız İmam Hatip Lisesi'nde 'Spor Yap Zinde Kal' etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında okulda eğitim-öğretim hayatlarına devam eden öğrenciler ile birlikte okul bahçesinde sportif faaliyetler, yarışmalar ve etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerin bitiminde Erciyes Üniversitesi ve Yahyalı İpek Hoca Hasan Türkmenoğlu Kız İmam Hatip Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencileri toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinliklere ve yarışmalara katılan tüm öğrencilere hem sporu sevdirmek hem de spor yapma, spora katılma motivasyonlarını arttırmak için ayrı ayrı hediyeler teslim verildi. Ders Koordinatörü Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında birçok sosyal sorumluluk projesi ve etkinlik yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Aksoyak, "Bu dönem 15. etkinliğimiz olarak Yahyalı İpek Hoca Hasan Türkmenoğlu Kız İmam Hatip Lisesi'nde birçok sportif etkinlik düzenledik. Amacımız sporun sağlığımız için önemini belirtmek çocuklara spor branşlarını tanıtmak spor branşlarına ilgilerini ve katılımlarını arttırmak bu konuda onları desteklemek onları motive etmekti. Dersi alan öğrencilerimizle birlikte buradaki öğrencilerimizin kaynaşmasını sağlamak üniversitede bu dersi alan öğrencilerimizin ilerleyen meslek hayatında karşılaşacakları durumlarla ilgili hazır olmalarını sağlamayı hedefledik. Sporun, fiziksel aktivitenin, egzersizin önemi konusunda bilgiler verdik. Bu kapsamda bizleri misafir eden Yahyalı İpek Hoca Hasan Türkmenoğlu Kız İmam Hatip Lisesi idareci öğretmen ve öğrencilerine etkinliğimizi düzenlemek için bizlere destek olan katkı sağlayan herkese, bu projenin gizli kahramanları değerli öğrencilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi - KAYSERİ

