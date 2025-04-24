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Erciyes Üniversitesi'nden İşitme Engellilere Spor Turnuvası

Erciyes Üniversitesi'nden İşitme Engellilere Spor Turnuvası
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Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 'Spor Dostu Kampüs Sevgi Engel Tanımaz Spor Turnuvası' düzenleyerek Kayseri 80. Yıl İşitme Engelliler Okulu öğrencilerini misafir etti. Etkinlikte sportif faaliyetler ve turnuvalar gerçekleştirildi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencileri; 'Spor Dostu Kampüs Sevgi Engel Tanımaz Spor Turnuvası' düzenledi. Antrenörlük bölümü öğrencileri, etkinlik kapsamında Kayseri 80. Yıl İşitme Engelliler İlkokulu ve Orta Okulu öğrenci, idareci ve öğretmenlerini Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde misafir etti.

Etkinlik kapsamında okulda eğitim-öğretim hayatlarına devam eden toplam 37 öğrenci ile birlikte Erciyes Üniversitesi Spor Tesisleri'nde sportif faaliyetler yarışmalar ve turnuvalar düzenlendi. Etkinliklerin bitiminde üniversite ile 80. Yıl İşitme Engelliler İlkokulu ve Orta Okulu öğretmen ve öğrencileri toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Sonrasında misafir öğrencilere yemek ikram edildi. Ders Koordinatörü Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak; gönüllülük çalışmaları dersi kapsamında birçok sosyal sorumluluk projesi ve etkinlik yapmaya devam ettiklerini söyledi. Aksoyak; "Son olarak 80.Yıl İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerimizi misafir ederek hem onların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladık hem de birçok sportif etkinlik ve turnuva düzenledik. Amacımız, ders alan öğrencilerimizle birlikte buradaki öğrencilerimizin kaynaşmasını, onların ilerleyen meslek hayatında karşılaşacakları durumlarla ilgili hazır olmalarını sağlamak. Sporun; fiziksel aktivitenin, egzersizin önemi konusunda bilgiler verdik. Bu kapsamda etkinliğimizi düzenlemek için bizlere destek olan katkı sağlayan herkese, bu projenin gizli kahramanları değerli öğrencilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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