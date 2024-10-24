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Erciyes Üniversitesi'nden Develi'de Spor ve Sağlık Etkinliği

Erciyes Üniversitesi'nden Develi'de Spor ve Sağlık Etkinliği
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Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Develi'nin Sindelhöyük Köyü'nde 'Spor ve Sağlık' etkinliği düzenleyerek 185 öğrenci ile sportif etkinlikler gerçekleştirdi.

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri; topluma hizmet uygulamaları dersi çerçevesinde Develi'nin Sindelhöyük Köyü Fatih İmamhatip Orta Okulu'nda 'Spor ve Sağlık' etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında okulda eğitim-öğretim hayatlarına devam eden toplam 185 öğrenci ile birlikte okul bahçesinde sportif etkinlikler yapıldı. Etkinliklerin bitiminde üniversite ve okul öğretmen ve öğrencileri toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlik Sorumlusu Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak yaptığı açıklamada; "Topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında birçok sosyal sorumluluk projesi ve etkinlik yapmaya devam ediyoruz. Son olarak Develi ilçesi Sindelhöyük Fatih İmamhatip Orta Okulu'nda birçok sportif etkinlik düzenledik. Amacımız ders alan öğrencilerimizle birlikte buradaki öğrencilerimizin kaynaşmasını sağlamaktı. Aynı zamanda onların ilerleyen meslek hayatında karşılaşacakları durumlarla ilgili hazır olmalarını sağlamak, sporun, fiziksel aktivitenin, egzersizin önemi konusunda bilgilendirmeyi amaçladık. Bu çerçevede etkinliğimizi düzenlemek için bizlere destek olan katkı sağlayan herkese, bu projenin gizli kahramanları değerli öğrencilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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