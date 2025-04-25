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Erciyes Üniversitesi Basketbol Takımları Süper Lig'e Yükselme Maçlarına Katılıyor

Erciyes Üniversitesi Basketbol Takımları Süper Lig'e Yükselme Maçlarına Katılıyor
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Erciyes Üniversitesi, 28 Nisan-4 Mayıs 2025 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Üniversitelerarası Basketbol Süper Ligi'ne Yükselme maçlarına hem kız hem de erkek takımlarıyla katılacak. Takımlar, Süper Lig hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor.

Üniversitelerarası Basketbol Süper Ligi'ne Yükselme maçları 28 Nisan-4 Mayıs 2025 tarihlerinde Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenecek. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) hem kız hem erkek takımı ile bu maçlarda mücadele edecek.

Erciyes Üniversitesi Kız-Erkek Basketbol takımları 28 Nisan - 4 Mayıs 2025 tarihlerinde Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenecek olan Üniversitelerarası Basketbol Süper Lig'e Yükselme maçlarına katılacak. Hedefini Süper Lig olarak belirleyen Erciyes Üniversitesi hazırlıklarını aralıksız olarak sürdürüyor. Antalya Döşemealtı Spor Salonu ve Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu'nda oynanacak olan şampiyonada Erciyes Üniversitesi takımlarının programı şöyle:

Erkekler (Döşemealtı Spor Salonu)

28 Nisan Pazartesi

10.00 Atatürk Üniversitesi-Harran Üniversitesi

12.00 Erciyes Üniversitesi-Hitit Üniversitesi

29 Nisan Salı

10.00 Atatürk Üniversitesi-Hitit Üniversitesi

12.00 Harran Üniversitesi-Erciyes Üniversitesi

30 Nisan Çarşamba

10.00 Hitit Üniversitesi-Harran Üniversitesi

12.00 Atatürk Üniversitesi-Erciyes Üniversitesi

Kızlar (Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu)

28 Nisan Pazartesi

12.00 Celal Bayar Üniversitesi-Erciyes Üniversitesi

29 Nisan Salı

12.00 Hitit Üniversitesi-Celal Bayar Üniversitesi

30 Nisan Çarşamba

Erciyes Üniversitesi-Hitit Üniversitesi - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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