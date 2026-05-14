Erciyes Üniversitesi atletlerinden 4 madalya

TÜSF-ÜNİLİG Atletizm Türkiye Şampiyonası İzmir'de gerçekleştirildi. Erciyes Üniversitesi sporcuları 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak şampiyonayı başarılı bir şekilde tamamladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan ve İzmir'de yapılan, 'TÜSF-ÜNİLİG Atletizm Türkiye Şampiyonası' yarışlarına 45 üniversiteden 387 sporcu katıldı. Yarışmalarda Erciyes Üniversitesi'nden Merve Karakaya kadınlar 300 metrede birinci olarak altın madalya kazandı. Yine kadınlar üç adım atlama ve uzun atlama kategorilerinde ikinci olan Aleyna Karabulut şampiyonayı iki gümüş madalya ile tamamladı.

Erkekler 1500 metre yarışında üçüncü olan Muhammet Köroğlu ise bronz madalya kazandı. - KAYSERİ

