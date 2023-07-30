Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nda Kazak sporcu birinci oldu

Kayseri'de düzenlenen Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın Grand Prix Kültepe etabında Kazak sporcu Daniil Marukhin birinci oldu. Yarışmada ikinci ve üçüncü sıraları ise Eritre'den Natnael Berhane ve Kazak sporcu Kuzmin Anton aldı.