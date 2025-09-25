Erciyes Takımlar 3 Bant Bilardo Şampiyonası tamamlandı.

8 takım 32 sporcunun katılımı ile düzenlenen ve kıyasıya mücadelelere sahne olan Erciyes Takımlar 3 Bant Bilardo Şampiyonası ödül töreni ile sona erdi. Son derece renkli görüntülerin yaşandığı turnuvada birbirinden çekişmeli müsabakalar yapıldı. Şampiyona sonucunda dereceye giren sporcular Mehmet Bahçeci, Mustafa Okutan, Engin Kuşçu ve Rüstem Karapaça oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Şampiyonaya katılım sağlayan ve dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ