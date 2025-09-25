Erciyes Takımlar 3 Bant Bilardo Şampiyonası Tamamlandı
Kayseri'de düzenlenen Erciyes Takımlar 3 Bant Bilardo Şampiyonası, 8 takım ve 32 sporcunun katılımıyla sona erdi. Turnuvada kıyasıya mücadeleler sergilendi ve dereceye giren sporcular Mehmet Bahçeci, Mustafa Okutan, Engin Kuşçu ve Rüstem Karapaça oldu.
8 takım 32 sporcunun katılımı ile düzenlenen ve kıyasıya mücadelelere sahne olan Erciyes Takımlar 3 Bant Bilardo Şampiyonası ödül töreni ile sona erdi. Son derece renkli görüntülerin yaşandığı turnuvada birbirinden çekişmeli müsabakalar yapıldı. Şampiyona sonucunda dereceye giren sporcular Mehmet Bahçeci, Mustafa Okutan, Engin Kuşçu ve Rüstem Karapaça oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Şampiyonaya katılım sağlayan ve dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor