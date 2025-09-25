Haberler

Erciyes Takımlar 3 Bant Bilardo Şampiyonası Tamamlandı

Erciyes Takımlar 3 Bant Bilardo Şampiyonası Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de düzenlenen Erciyes Takımlar 3 Bant Bilardo Şampiyonası, 8 takım ve 32 sporcunun katılımıyla sona erdi. Turnuvada kıyasıya mücadeleler sergilendi ve dereceye giren sporcular Mehmet Bahçeci, Mustafa Okutan, Engin Kuşçu ve Rüstem Karapaça oldu.

Erciyes Takımlar 3 Bant Bilardo Şampiyonası tamamlandı.

8 takım 32 sporcunun katılımı ile düzenlenen ve kıyasıya mücadelelere sahne olan Erciyes Takımlar 3 Bant Bilardo Şampiyonası ödül töreni ile sona erdi. Son derece renkli görüntülerin yaşandığı turnuvada birbirinden çekişmeli müsabakalar yapıldı. Şampiyona sonucunda dereceye giren sporcular Mehmet Bahçeci, Mustafa Okutan, Engin Kuşçu ve Rüstem Karapaça oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Şampiyonaya katılım sağlayan ve dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıldı

Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Erdoğan'a açıldı
Noterden çıkan vatandaş öfkeden deliye döndü: 8 bin TL aldılar, içime oturdu

Noterden çıkar çıkmaz telefona sarıldı: 8 bin TL aldılar, içime oturdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başına dayadığı tabancayı boş zanneden eski kulüp başkanı hayatını kaybetti

Başına dayadığı silahı boş zannetti! Eski kulüp başkanının acı sonu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.