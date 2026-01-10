Haberler

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hafta sonu tatilini kayak yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar, Erciyes Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu. Yerli ve yabancı konuklar, kayak ve snowboard keyfi yaşarken, aşırı rüzgar nedeniyle bazı tesisler kapandı.

Hafta sonu tatilini kayak yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar, Erciyes Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

İç Anadolu'nun zirvesi olarak nitelendirilen Erciyes Dağı, hafta sonu tatilinin ilk gününde binlerce misafir ağırladı.

Yerli ve yabancı konuklar, Erciyes'te kayak ve snowboard yaparak keyifli anlar yaşadı.

Öte yandan, aşırı rüzgar nedeniyle Hacılar ve Hisarcık kapıda tesislerin kapalı olması nedeniyle Tekir ve Develi Kapı'da yoğunluk yaşandı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor

İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var

Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar

Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar
5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek

5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var

Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var
ABD merkezli X'ten dikkat çeken hamle! İran bayrağını değiştirdi

ABD merkezli X'ten İran'ı kızdıracak hamle
Testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı: Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum

Testi pozitif çıkan Subaşı: Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum