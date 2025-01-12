Erciyes Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası Sonuçlandı

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ'nin ev sahipliği yaptığı Erciyes Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası, final maçlarıyla tamamlandı.

Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı bölgesinde kar üzerine oluşturulan alanda dün başlayan şampiyonanın son gün maçları yapıldı.

Sporseverler, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen 5 erkek ve 5 kadın takımında yer alan 120 sporcunun kıyasıya mücadelesini izledi.

Şampiyona, bugün oynanan final müsabakalarıyla sona erdi.

Organizasyonun erkekler final maçında Eskişehir Aqua Ragbi SK ve Yahyalı Gençlerbirliği SK takımları karşı karşıya geldi.

Rakibini yenen Eskişehir Aqua Ragbi SK şampiyon olurken, Yahyalı Gençlerbirliği SK ikinciliği, Fatsa SK üçüncülüğü elde etti.

Kadınlar finalinde ise Selçuk Kartallar, Eskişehir Aqua Ragbi SK'yi yenerek şampiyon oldu, Eskişehir Aqua Ragbi SK ikinciliği, Fatsa SK ise üçüncülüğü elde etti.

Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, final maçlarıyla mükemmel bir şampiyonanın yaşandığını söyledi.

Erkekler ve kadınlarda toplam 120 sporcunun Erciyes manzarası eşliğinde mücadele ettiğini vurgulayan Akşehirlioğlu, Türkiye'nin profesyonelce yönetilen Erciyes Kayak Merkezi'nde her türlü aktivite yapıldığını ifade etti.

Karşılaşmaların ardından sporculara kupaları verildi.