Erciyes Esen Makinaspor'da ayrılık - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erciyes Esen Makinaspor'da ayrılık

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Erciyes Esen Makinaspor'da ayrılık

Erciyes Esen Makinaspor Antrenörü Emrah Çıtak görevinden ayrıldığını açıkladı.

KAYSERİ (İHA) - Erciyes Esen Makinaspor Antrenörü Emrah Çıtak görevinden ayrıldığını açıkladı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Erciyes Esen Makinaspor'da ayrılık yaşandı. Kayseri Süper Amatör Küme'de normal sezonda B Grubunu 48 puanla namağlup olarak tamamlayan Erciyes Esen Makinaspor play-off yarı finalinde Kayseri Şekerspor'a 1-0 mağlup olarak veda etmişti. Tecrübeli ve başarılı antrenör Emrah Çıtak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünden itibaren Erciyes Esen Makinaspor kulübünden ayrılmış bulunmaktayım" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayseri Şekerspor, Play Off, Kayseri, Erciyes, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title