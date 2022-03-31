KAYSERİ (İHA) - Erciyes Esen Makinaspor Antrenörü Emrah Çıtak görevinden ayrıldığını açıkladı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Erciyes Esen Makinaspor'da ayrılık yaşandı. Kayseri Süper Amatör Küme'de normal sezonda B Grubunu 48 puanla namağlup olarak tamamlayan Erciyes Esen Makinaspor play-off yarı finalinde Kayseri Şekerspor'a 1-0 mağlup olarak veda etmişti. Tecrübeli ve başarılı antrenör Emrah Çıtak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünden itibaren Erciyes Esen Makinaspor kulübünden ayrılmış bulunmaktayım" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor