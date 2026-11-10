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Erciyes Esen Makina FK, Kayseri Atletikspor'u 2-0 yenerek ilk galibiyetini aldı

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Erciyes Esen Makina FK, Kayseri Atletikspor'u 2-0 yenerek ilk galibiyetini aldı
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Kayseri Süper Amatör Küme'nin 3. haftasında Erciyes Esen Makina FK, güçlü rakibi Kayseri Atletikspor'u 2-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Erciyes Esen Makina FK'nın gollerini 54. dakikada Mehmet Doğru ve 86. dakikada Beytullah Özcan attı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Erciyes Esen Makina FK, ligin 3. haftasında güçlü rakibi Kayseri Atletikspor'u 2-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Mustafa Emin Erkul, Ersin Öztürk, Yusuf Emre Bilir

Erciyes Esen Makina FK: Yunus Karamanoğulları, Yaşar Berk Yorgancı, Eray Eker, Mehmet Doğru (İsmail Dumlu dk. 70), Beytullah Özcan (Arda Gökalp dk. 90), Osman Şentürk (Mehmet Melih Tunç dk. 90), Muhammet Ali Taş (Metin Çakıcı dk. 70), Haki Özer (Mert Arısoy dk. 82), Latif Aydemir, Batuhan İlhan, Osman Efe Susam

Kayseri Atletikspor: Ali Birol, Yusuf Tolu (İsmail Erdi Halis dk. 62), Abdülsamet Şimşek, Emre Tunahan Gürbüz, Mehmet Tatlı, Alper Durdu (Bedirhan Arslan dk. 32), Utku Berat Sezer, Ayhan Gürbüz, Ahmet Talha Fındık (Ahmet Özdemir dk. 70), Alper Güler (Suha Çetin dk. 70), Armağan Malik Çelik (Furkan Batar dk. 46)

Goller: Mehmet Doğru (dk. 54), Beytullah Özcan (dk. 86) (Erciyes Esen Makina FK)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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