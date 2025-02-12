Erciyes Dağı Uluslararası Tırmanışı Çığ Tehlikesi Nedeniyle Ertelendi

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF), 2025 faaliyet programında yer alan 16. Erciyes Dağı Uluslararası Tırmanışı yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi bulunması nedeniyle ertelendi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu, 2025 faaliyet programında yer alan ve 15-16 Şubat tarihleri arasında yapılması planlanan 16. Erciyes Dağı Uluslararası Tırmanışı'nın yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi bulunması nedeniyle ertelendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kayseri-Melikgazi Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığının devam eden kar yağışı ile Erciyes Dağı'nda çığ tehlikesinin oluştuğu; 07-16 Şubat 2025 tarihleri arasında kayıtlı olan Erciyes Dağına başvuru izninin verilmemesi ve varsa verilen izinlerin iptal edilmesi rica olunur.Yazısı gereğince etkinlik ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu ertelenen etkinliğin 01-02 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacağını hatırlattı. - KAYSERİ