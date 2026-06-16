Seyir Ali Kahya, Erciyes 38 FSK'da

TFF 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, Seyit Ali Kahya ile sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü dış transferde son olarak Karabük İdman Yurdu forması giyen Seyit Ali Kahya ile anlaştı. 24 yaşındaki orta saha mevkiinde oynayan Seyit Ali Kahya önümüzdeki günlerde Kayseri'ye gelerek resmi imzalayacak. 2024-2025 sezonunda Karabük İdman Yurdu forma ile 30 maça çıkan başarılı oyuncusu 10 gole imza attı. Seyit Ali, 2026-2027 sezonunda mavi-siyahlı formayı giyecek. Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Hoşgeldin Seyit Ali Kahya. Kulübümüz, geçtiğimiz sezon takımı adına 13 gol katkısı yapan orta saha oyuncusu Seyit Ali Kahya ile anlaşmıştır. Orta sahada görev yapan 24 yaşındaki futbolcumuza yeni sezonda şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı