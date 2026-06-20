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Erciyes 38 FSK'dan savunmaya takviye

Erciyes 38 FSK'dan savunmaya takviye
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TFF 3. Lig ekibi Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, son 6 sezonda 5 kez şampiyonluk yaşayan tecrübeli savunmacı Mehmet Eksik'i kadrosuna kattı.

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü dış transfer de 52 Orduspor forması giyen Mehmet Eksik'i kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü'nden savunmaya takviye. Mavi-siyahlılar 2025-2026 sezonunda 52 Orduspor ile şampiyonluk yaşayan tecrübeli oyuncu Mehmet Eksik'i renklerine bağladı. Son 6 sezonda 5 kez şampiyonluk yaşayan Mehmet Eksik, 2026-2027 sezonunda Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü forması giyecek. Mavi-Siyahlı kulüpten yapılan paylaşımda, " Hoş Geldin Mehmet Eksik. Kulübümüz geçtiğimiz sezon 52 Orduspor FK'da forma giyen Mehmet Eksik ile anlaşmış bulunmaktadır. Futbolcumuz; son 3 sezonda üst üste 3 kez şampiyon olmuş ve son 6 sezonda ise kulüplerinde toplamda 5 kez şampiyonluk başarısı göstermiştir. Futbolcumuza yeni sezonda şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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