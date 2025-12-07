Erciyes 38 FK, Gökhan Ünal ile yollarını ayırdı

Erciyes 38 Futbol Kulübü, Teknik Direktör Gökhan Ünal ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kayseri ekibi Erciyes 38 FK'da son oynanan ve 3-1 kaybedilen Kilis 1984 maçının ardından Teknik Direktör Gökhan Ünal ve ekibiyle yollar ayrıldı. Mavi-siyahlıların yeni teknik direktörünün kısa zaman içerisinde belli olması bekleniyor.

Erciyes 38 Futbol Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Gökhan Ünal ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi. - KAYSERİ