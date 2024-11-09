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Erciyes 38 Futbol Kulübü, Polatlı 1926 Maçında 3 Puan Peşinde

Erciyes 38 Futbol Kulübü, Polatlı 1926 Maçında 3 Puan Peşinde
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Erciyes 38 Futbol Kulübü, Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta sahasında oynayacağı Polatlı 1926 spor maçını kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Takım, taraftarının da desteğiyle 3 puanı hedefliyor.

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, sahasında oynayacağı Polatlı 1926 spor maçını kazanmak istiyor.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, sahasında oynayacağı Polatlı 1926 spor maçını kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Sahasında oynayacağı 10. hafta maçı için hazırlıklarını tamamlayan mavi-siyahlılar, taraftarının desteği ile 3 puanı hanesine yazdırmayı amaçlıyor.

Sercan Karaca, Muhammed Yıldız, Nurullah Kırbaş hakem üçlüsünün görev yapacağı müsabakada Erciyes 38 Futbol Kulübü'nde sarı kart cezalısı Ekrem Kayılıbal, Fevzi Can Bozkuş, kırmızı kart cezalısı Hüseyin Ekici, sakatlığı bulunan İsmet Yazgan, ameliyat olan Muhammed Emin Balcılar forma giyemeyecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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