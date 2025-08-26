Erciyes 38 Futbol Kulübü'nün Ziraat Türkiye Kupası Maçının Tarihi Belli Oldu

Erciyes 38 Futbol Kulübü'nün Ziraat Türkiye Kupası Maçının Tarihi Belli Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes 38 Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Türk Metal 1963 SK ile karşılaşacak. Maç, 4 Eylül Perşembe günü saat 19.00'da Kayseri'de oynanacak.

Erciyes 38 Futbol Kulübü'nün Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda oynayacağı maçın günü ve saati belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), müsabakaların oynanacağı tarihleri belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Mavi siyahlılar; Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda TFF 3. Lig ekiplerinden Türk Metal 1963 SK ile Kayseri'de karşı karşıya gelecek.

4 Eylül Perşembe günü oynanacak olan Erciyes 38 Futbol Kulübü ile Türk Metal 1963 SK maçı saat 19.00'da başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
KAP açıklaması geldi! İstanbul'un dev hastanesi resmen satıldı

KAP açıklaması geldi! İstanbul'un dev hastanesi satıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu son maçın ardından ortalığı karıştırdı

Kerem Aktürkoğlu ortalığı karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.