Erciyes 38 Futbol Kulübü'nün Ziraat Türkiye Kupası Maçının Tarihi Belli Oldu

Erciyes 38 Futbol Kulübü'nün Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda oynayacağı maçın günü ve saati belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), müsabakaların oynanacağı tarihleri belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Mavi siyahlılar; Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda TFF 3. Lig ekiplerinden Türk Metal 1963 SK ile Kayseri'de karşı karşıya gelecek.

4 Eylül Perşembe günü oynanacak olan Erciyes 38 Futbol Kulübü ile Türk Metal 1963 SK maçı saat 19.00'da başlayacak. - KAYSERİ