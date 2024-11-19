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Erciyes 38 Futbol Kulübü Antrenörü Uğur Kulaksız: 'Hedeflerimize Adım Adım İlerliyoruz'

Erciyes 38 Futbol Kulübü Antrenörü Uğur Kulaksız: 'Hedeflerimize Adım Adım İlerliyoruz'
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Erciyes 38 Futbol Kulübü Antrenörü Uğur Kulaksız, Edirnespor karşısında elde ettikleri galibiyeti değerlendirerek, hedeflerine doğru ilerlediklerini belirtti.

Erciyes 38 Futbol Kulübü Antrenörü Uğur Kulaksız; Edirnespor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyerek, hedeflerine adım adım ilerlediklerini kaydetti.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü Antrenörü Uğur Kulaksız, Edirnespor karşısında haklı bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Uğur Kulaksız; "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Oyun planına aşırı sadık kaldık. Önemli olan bu zor virajda puanları toplamak. İyi bir şekilde hedefimize ilerliyoruz. Elimizden gelen her şeyi sahaya vermeye çalışıyoruz. 3 puanı hanemize yazdırdık. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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