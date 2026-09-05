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Erciyes 38, Ağrı'da Sezon Açılışında

Erciyes 38, Ağrı'da Sezon Açılışında
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Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü ligin 1.haftasında deplasmanda Ağrı 1970 Spor Kulübü karşı karşıya gelecek.

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü ligin 1.haftasında deplasmanda Ağrı 1970 Spor Kulübü karşı karşıya gelecek.

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü 2026-2027 sezonuna galibiyetle başlamak istiyor. Ağrı 1970 Spor Kulübü maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Adem Çak nezaretinde Bolu'da sürdüren mavi-siyahlılar bugün havayolu ile Ağrı'ya gidecek.

Yarın Ağrı Lütfü Yazıcı Stadyumunda oynanacak olan Ağrı 1970 SK ile Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü maçı saat 16.00'da başlayacak ve hakem Muhammed Ömür düdük çalacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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