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Erciyes 38 FK ve Denizlispor 2-2 Berabere Kaldı

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Nesine 3. Lig 4. Grup 4. hafta maçında Kayseri Erciyes 38 Futbol Kulübü ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Golleri Ethem Balcı ve İsmet Yazgan (Erciyes FK); Kemal Çetinkaya ve Deniz Kodal (Denizlispor) attı.

Nesine 3. Lig 4. Grup 4. hafta maçında Erciyes 38 Futbol Kulübü ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Müsabaka karşılıklı atılan goller ile 2-2 sona erdi.

Stat: Kadir Has Yan Saha

Hakemler: Yusuf Aydın, Recep Korkmaz, Abdullah Özcan

Kayseri Erciyes 38 FK: Kadem Burak Yaşar, Ahmet Taner Çukadar, İsmail Karakaş, Yaşar Kavas, Berkay Sizer, Ayhan Gürbüz (Gürkan Arslan dk. 80), İsmet Yazgan (Muhammed Emin dk. 60), Ekrem Kayıbal (Taha Yeşilbaş dk. 80), Hüseyin Ekici (Alperen Elmas dk. 66), Ethem Balcı, Fevzi Can Bozkuş (Hüseyin Fıstıkçı dk. 46)

Denizlispor: Ertuğrul Bağ, Berkant Gündem, Emre Yıldırım, Emirhan Kaşçıoğlu (Kemal Naza dk.80), Emir Toprak, Oktay Kısaoğlu (Ramazan Karakurt dk. 46)

, Muhammet Eren (Alaattin Öner dk. 33), Alihan Kalkan (Kemal Çetinkaya dk. 80) Yusuf İnanır (Deniz Kodal dk. 62), Emre Furtana, Emre Burgaz

Goller: Ethem Balcı (dk. 17), İsmet Yazgan (dk. 52) (Kayseri Erciyes 38 FK) Kemal Çetinkaya (dk. 84), Deniz Kodal (dk. 90+9) (Denizlispor)

Sarı Kartlar: Fevzi Can Bozkuş, Hüseyin ekici, Berkay Sizer (Erciyes 38 FK), Emre Burgaz (Denizlispor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

kayseri

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