Erciyes 38 FK ve 12 Bingöl Spor 1-1 Beraber Kaldı
3'üncü Lig 2'nci grupta mücadele eden Erciyes 38 FK, sahasında ağırladığı 12 Bingöl Spor ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaşmış oldu. Maçta Erciyes'in golünü Mehmet atarken, eşitliği sağlayan gol ise Hüseyin'den geldi.
STAD: RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Aykut Sezgin, İsmail Çetin, Yusuf Ökmen
ERCİYES 38 FK: Kadem Burak – Ahmet Kağan, İsmail, Utku, Muhammed Eren, Güney, Ethem (Dk.64 Çağrı Yağız), Mehmet, Hüseyin (Dk.76 Muhammed Enes), Tugay (Dk.86 Batuhan), Ali (Dk.76 Sarp)
12 BİNGÖL SPOR: Muhammet – Yiğit, Hüseyincan, Faruk, Mustafa ((Dk.46 Berkcan) Dk.69 Batuhan), Muhammed Burak, Berk Ali (Dk.65 Yusuf Efe), Muhammed Raşit (Dk.65 Eren Emre), Halil İbrahim (Dk.84 Mahsum), Osman, Umut
GOLLER: Dk. 41 Mehmet (Erciyes 38 FK) Dk.90+1 Hüseyin (12 Bingöl Spor)
KIRMIZI KART: Dk. 88 Mehmet (Erciyes 38 FK)
SARI KART: Hüseyin, Eren, Muhammed Enes (Erciyes 38 FK) Muhammed Raşid, Umut, Muhammed Burak, Hüseyin, Mahsum (12 Bingöl Spor)