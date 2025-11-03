Haberler

Erciyes 38 FK ve 12 Bingöl Spor 1-1 Beraber Kaldı

Erciyes 38 FK ve 12 Bingöl Spor 1-1 Beraber Kaldı
Güncelleme:
3'üncü Lig 2'nci grupta mücadele eden Erciyes 38 FK, sahasında ağırladığı 12 Bingöl Spor ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaşmış oldu. Maçta Erciyes'in golünü Mehmet atarken, eşitliği sağlayan gol ise Hüseyin'den geldi.

3'üncü Lig 2'nci grupta yer alan Erciyes 38 FK, sahasında konuk ettiği 12 Bingöl Spor ile 1-1 berabere kaldı.

STAD: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Aykut Sezgin, İsmail Çetin, Yusuf Ökmen

ERCİYES 38 FK: Kadem Burak – Ahmet Kağan, İsmail, Utku, Muhammed Eren, Güney, Ethem (Dk.64 Çağrı Yağız), Mehmet, Hüseyin (Dk.76 Muhammed Enes), Tugay (Dk.86 Batuhan), Ali (Dk.76 Sarp)

12 BİNGÖL SPOR: Muhammet – Yiğit, Hüseyincan, Faruk, Mustafa ((Dk.46 Berkcan) Dk.69 Batuhan), Muhammed Burak, Berk Ali (Dk.65 Yusuf Efe), Muhammed Raşit (Dk.65 Eren Emre), Halil İbrahim (Dk.84 Mahsum), Osman, Umut

GOLLER: Dk. 41 Mehmet (Erciyes 38 FK) Dk.90+1 Hüseyin (12 Bingöl Spor)

KIRMIZI KART: Dk. 88 Mehmet (Erciyes 38 FK)

SARI KART: Hüseyin, Eren, Muhammed Enes (Erciyes 38 FK) Muhammed Raşid, Umut, Muhammed Burak, Hüseyin, Mahsum (12 Bingöl Spor)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
