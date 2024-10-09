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Erciyes 38 FK, Türkiye Kupası'nda Orduspor 1967 ile karşılaşıyor

Erciyes 38 FK, Türkiye Kupası'nda Orduspor 1967 ile karşılaşıyor
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Erciyes 38 Futbol Kulübü, yarın Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Orduspor 1967 ile sahasında karşılaşacak. Müsabaka saat 19:00'da başlayacak. Takım, bir üst tura çıkmak için mücadele edecek.

Erciyes 38 Futbol kulübü, Türkiye Kupası mesaisine çıkacak. Mavi-siyahlılar, yarın sahasında Orduspor 1967 ile karşılaşacak. Müsabaka saat 19: 00'da başlayacak.

Erciyes 38 Futbol Kulübü, yarın Türkiye Kupası 2. Eleme Turu müsabakasında Orduspor 1967 ile karşılaşacak. Ligde de aynı grupta bulunduğu rakibini RHG Enertürk Enerji Stadı'nda konuk edecek mavi-siyahlılar, bir üst tura çıkabilmenin mücadelesinde olacak. Mavi-siyahlılar, yarın saat 19: 00'da başlayacak maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün son çalışmasını gerçekleştirerek maç saatini beklemeye çekilecek Erciyes 38 FK, bir üst turu hedefliyor. Antrenör Uğur Kulaksız, "Lig mücadelemizin yanı sıra Türkiye Kupası maçına çıkacağız. Bizim için iyi bir deneyim olacak. Amacımız Orduspor 1967 karşısında galibiyet alarak üst tura çıkmak" dedi.

Berat Buğra Çelik'in yöneteceği maçta Demirhan Emir ile Murathan Çomoğlu da yardımcılığını yapacak. Müsabakanın biletleri 50 TL'den satışa çıkarıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Türkiye Kupası Orduspor 3-sayfa Erciyes Futbol Spor

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