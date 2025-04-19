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Erciyes 38 FK, Sezonun Son İç Saha Maçında Galibiyet Peşinde

Erciyes 38 FK, Sezonun Son İç Saha Maçında Galibiyet Peşinde
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Erciyes 38 Futbol Kulübü, sezonun son iç saha maçında Kahramanmaraş İstiklalspor ile karşılaşacak. Mavi siyahlılar, taraftarına veda etmek ve prestij kazanmak için 3 puanı hedefliyor.

Erciyes 38 Futbol Kulübü, sezonun son iç saha maçına çıkacak. Mavi siyahlılar, Kahramanmaraş İstiklalspor maçını kazanarak taraftarına veda etmek istiyor.

Türkiye 3. Lig 4 .Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, sezonun son iç saha maçına çıkacak. Ligin ilk yarısında mağlup olduğu Kahramanmaraş İstiklalspor'u konuk edecek olan mavi siyahlılar, taraftarı önünde 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. 34 puanla 9. sırada bulunan ve hem küme düşme hattından uzak hem playoff bölgesine yaklaşamayan mavi siyahlılar, prestij için çıkacağı maçta galibiyete erişmek istiyor. Erciyes 38 FK Antrenörü Ferhat Timoçin, "Prestij için çıkacağımız maçta kazanan taraf olmak istiyoruz. Hazırlıklarımızı da galibiyet üzerine yaptık" dedi.

Erciyes 38 FK ile Kahramanmaraş İstiklalspor arasındaki maç 20 Nisan Pazar günü oynanacak. Bu müsabakanın başlama saati 15: 00 olarak açıklandı. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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