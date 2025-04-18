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Erciyes 38 FK Sezonun Son İç Saha Maçına Çıkıyor

Erciyes 38 FK Sezonun Son İç Saha Maçına Çıkıyor
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Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü, sezonun son iç saha maçında Kahramanmaraş İstiklalspor ile karşılaşacak. Antrenör Ferhat Timoçin, maçı kazanmak istediklerini belirtti.

Erciyes 38 Futbol Kulübü, sezonun son iç saha maçına çıkacak. Mavi Siyahlılar, Maraş temsilcisi İstiklalspor ile karşılaşacak.

Türkiye 3.Lig 4.Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, sezonun son iç saha maçında Kahramanmaraş İstiklalspor ile karşılaşacak. 28 maçta 34 puanı bulunan mavi siyahlılar, sezonun son ilk saha maçını da kazanmak arzusunda. Çalışmalarını antrenör Ferhat Timoçin nezaretinde gerçekleştiren Erciyes 38 FK, Pazar günü oynayacağı maçı galibiyetle noktalandırmak istiyor. Ferhat Timoçin, "Son iç saha maçımız. Kazanmak istiyoruz. Umarım bunu başarırız" dedi.

Erciyes 38 FK ile K.Maraş İstiklalspor arasındaki maç Pazar günü oynanacak. RHG Enertürk Enerji stadında oynanacak ve saat 15: 00'te başlayacak maçta Berat Buğra Çelik düdük çalacak. Çelik'in yardımcılıklarını Fatih Deveci ile Mert Şahin yapacak. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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