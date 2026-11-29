Erciyes 38 FK, sahasında Adana Adaletgücü'nü 3-0 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
3'üncü Lig 3'üncü Grup'un 14'üncü haftasında Erciyes 38 FK, sahasında konuk ettiği Adana Adaletgücü'nü 3-0 mağlup etti. Erciyes 38 FK'nın golleri Mehmet Tosun, Mehmet Eksik ve Artun Akçakın'dan geldi.
STAT: Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Şahin Berker, Oktay Beytekin, Sefacan Doğru
ERCİYES 38 FK: Mertcan Dağlı, Mehmet Eksik, Utkan Gökçen, Halil Duman, Hüseyincan Kırıkcı, Mehmet Tosun (Dk.67 Caner Kaban), Mikail Koçak (Dk.67 Fatih Yiğit Şanlıtürk), Seyit Ali Kahya (Dk.76 Burak Efe Arslan), Çağrı Yasak (Dk.46 Osman Şahin), İlkay İşler (Dk.78 Ali Kılıç), Artun Akçakın
ADANA ADALETGÜCÜ: Gürkan Yamak, Seyit Alperen Ayyıldız, Mustafa Hakan Demir, Ahmet Cem Abaş (Dk.61 Hami Diri), Engin Reşat Toğaçar, Sefa Akın Başıbüyük, Hüseyin Gündüz (Dk.83 Mustafa Emin Şiran), Görkem Dalmaz (Dk.61 Yunus Nas), Mehmet Etöz, Abdullah Güler, Samet Eker (Dk.83 Talha Bora Gökburun)
GOLLER: Dk.5 Mehmet Tosun, Dk.63 Mehmet Eksik, Dk.71 Artun Akçakın ( Erciyes 38 FK)
SARI KARTLAR: Mehmet Tosun, Mehmet Eksik, Caner Kaban ( Erciyes 38 FK) Samet Eker ( Adana Adaletgücü)
KIRMIZI KART: Dk.74 Utkan Gökçen ( Erciyes 38 FK)
3'üncü Lig 3'üncü Grup'un 14'üncü haftasında Erciyes 38 FK, sahasında konuk ettiği Adana Adaletgücü'nü 3-0 mağlup etti.