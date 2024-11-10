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Erciyes 38 FK, Polatlı 1926 SK'yı 1-0 Mağlup Etti

Erciyes 38 FK, Polatlı 1926 SK'yı 1-0 Mağlup Etti
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TFF 3. Lig 4. Grup'ta oynanan 10. hafta maçında Erciyes 38 FK, 60. dakikada Ahmet Taner'in attığı golle Polatlı 1926 SK'yi 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,

STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

HAKEMLER: Sercan Karaca, Ömer Akman, Muhammed Yıldız

ERCİYES 38 FK: Kadem Burak - Berkay, İsmail, İhsan, Caner, Gürkan (Dk.80 Yaşar), Ayhan (Dk.90 Muhammet, İsmet (Dk.85 Murat), Ziyahan (Dk.46 Ahmet Taner), Ethem (Dk.90 Batuhan), Hüseyin Fıstıkçı

POLATLI 1926 SK: Tunahan – Uğur, Emir, Osman, Ömer Esenkaya, Emirkan (Dk.90+1 Erkan), Batuhan, Serhat (Dk.78 İlker), Mert, Baran, Mücahit Emre (Dk.70 Ömer Çiçek)

GOL: Dk. 60 Ahmet Taner ( Erciyes 38 FK)

SARI KART: İsmet ( Erciyes 38 FK)

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup 10'uncu hafta maçında Kayseri ekibi Erciyes 38 FK, 1-0'lik skorla Polatlı 1926 SK'yı mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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