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Erciyes 38 FK, Polatlı 1916 Spor'u 1-0 mağlup etti

Erciyes 38 FK, Polatlı 1916 Spor'u 1-0 mağlup etti
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Nesine 3. Lig 4. Grup 2'de mücadele eden Erciyes 38 FK, evinde oynadığı 10. hafta maçında Polatlı 1916 Spor Kulübü'nü 1-0 yenerek 3 puan aldı. Gol, Ahmet Taner Çukadar'dan geldi.

Nesine 3. Lig 4. Grup2ta mücadele eden Erciyes 38 FK; ligin 10. haftasında evinde oynadığı maçta Polatlı 1916 Spor Kulübü'nü 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Sercan Karaca, Ömer Akman, Muhammed Yıldız

Solwie Enerji Erciyes 38 FK: Kadem Burak Yaşar, Caner Kaban, Berkay Sizer, İsmail Karataş, İhsan Uğur Göktaş, İsmet Yazgan (Murat Şimşek dk.85), Ayhan Gürbüz (Muhammed Aybar dk.90), Gürkan Arslan (Yaşar Kavas dk.80), Ziyahan Erbaşı (Ahmet Taner Çukadar dk.46), Hüseyin Fıstıkçı, Ethem Balcı (Batuhan Kazancı dk.90)

Polatlı 1926 SK: Tunahan Dikişçi, Uğur Aygören, Emir Gürlek, Osman Torun, Ömer Esenkaya, Emirkan Demir (Erkan Süer dk.90+1), Batuhan Yılmaz, Serhat Ekinciler (İlker Sayan dk.78), Mert Kabasakal, Baran Başyiğit, Mücahit Emre Sivri (Ömer Çiçek dk.70)

Gol: Ahmet Taner Çukadar (dk.60) (Erciyes 38 FK)

Sarı Kartlar: İsmet Yazgan (Erciyes 38 FK) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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