Erciyes 38 FK, Orduspor 1967'yi 2-1 Yenerek 3 Puan Aldı
Türkiye 3. Lig 4. Grup 6. hafta maçında Erciyes 38 Futbol Kulübü, Orduspor 1967'yi 2-1 mağlup etti. Goller Hüseyin Fıstıkçı ve Fevzi Can Bozkuş'tan geldi.
Türkiye 3. Lig 4. Grup 6. hafta maçında Erciyes 38 Futbol Kulübü ile Orduspor 1967 karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında 3 gol olurken, 3 puanı Erciyes 38 FK takımı 2-1'lik sonuçla aldı.
Stat: ASK Yan Saha
Hakemler: Metin Ateş, Erdinç Tufan, Hakan Can Yılmaz
Erciyes 38 Futbol Kulübü: Kadem Yaşar, Ahmet Çukadar, İsmail Karakaş, Yaşar Kavas, Berkay Sizer, İsmet Yazgan (Hüseyin Fıstıkçı dk. 57), Caner Kaban, Ayhan Gürbüz ( Fevzi Can Bozkuş dk. 71), Ekrem Kayıbal (Gürkan Arslan dk. 57), Ethem Balcı (Uğur Göktaş dk. 81), Hüseyin Ekici
Orduspor 1967: Muhammed Tuncer, Mert Denizli (Salih Polatdemir dk. 84), Hamit Bayraktar, Osman Bodur, Fatih Mankır, Recep Metin (Alperen Aydın dk. 65), Doğancan Aynacı (Ömer Alper Tatlısu dk. 90+2), Uğur Kurt, Osman Şahin, Leyis Alzın (Sarper Çağlar dk. 90+2), Ömer Faruk (Cevatcan Ekinci dk. 65)
Goller: Hüseyin Fıstıkçı (dk. 60), Fevzi Can Bozkuş (dk. 77) (Erciyes 38 Futbol Kulübü), Osman Şahin (dk. 70) (Orduspor 1967)
Sarı Kartlar: Ayhan Gürbüz, Ethem Balcı, Kadem Yaşar, Fevzi Can Bozkuş, İsmail Karakaş (Erciyes 38 Futbol Kulübü) Leyis Alzın, Doğancan Aynacı, Ömer Alper Tatlısu, Osman Şahin, Fatih Mankır (Orduspor 1967) - KAYSERİ