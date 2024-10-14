Üye Girişi
Haberler

Erciyes 38 FK, Orduspor 1967'yi 2-1 Yenerek 3 Puan Aldı

Erciyes 38 FK, Orduspor 1967'yi 2-1 Yenerek 3 Puan Aldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye 3. Lig 4. Grup 6. hafta maçında Erciyes 38 Futbol Kulübü, Orduspor 1967'yi 2-1 mağlup etti. Goller Hüseyin Fıstıkçı ve Fevzi Can Bozkuş'tan geldi.

Türkiye 3. Lig 4. Grup 6. hafta maçında Erciyes 38 Futbol Kulübü ile Orduspor 1967 karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında 3 gol olurken, 3 puanı Erciyes 38 FK takımı 2-1'lik sonuçla aldı.

Stat: ASK Yan Saha

Hakemler: Metin Ateş, Erdinç Tufan, Hakan Can Yılmaz

Erciyes 38 Futbol Kulübü: Kadem Yaşar, Ahmet Çukadar, İsmail Karakaş, Yaşar Kavas, Berkay Sizer, İsmet Yazgan (Hüseyin Fıstıkçı dk. 57), Caner Kaban, Ayhan Gürbüz ( Fevzi Can Bozkuş dk. 71), Ekrem Kayıbal (Gürkan Arslan dk. 57), Ethem Balcı (Uğur Göktaş dk. 81), Hüseyin Ekici

Orduspor 1967: Muhammed Tuncer, Mert Denizli (Salih Polatdemir dk. 84), Hamit Bayraktar, Osman Bodur, Fatih Mankır, Recep Metin (Alperen Aydın dk. 65), Doğancan Aynacı (Ömer Alper Tatlısu dk. 90+2), Uğur Kurt, Osman Şahin, Leyis Alzın (Sarper Çağlar dk. 90+2), Ömer Faruk (Cevatcan Ekinci dk. 65)

Goller: Hüseyin Fıstıkçı (dk. 60), Fevzi Can Bozkuş (dk. 77) (Erciyes 38 Futbol Kulübü), Osman Şahin (dk. 70) (Orduspor 1967)

Sarı Kartlar: Ayhan Gürbüz, Ethem Balcı, Kadem Yaşar, Fevzi Can Bozkuş, İsmail Karakaş (Erciyes 38 Futbol Kulübü) Leyis Alzın, Doğancan Aynacı, Ömer Alper Tatlısu, Osman Şahin, Fatih Mankır (Orduspor 1967) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Fevzi Can Orduspor Türkiye Erciyes 3-sayfa Futbol Spor

Memura servis hizmeti devam edecek

Memurların tepkisini çeken karar için geri adım atıldı

 Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf'un depolarını kapattığı ortaya çıktı

Köfteci Yusuf'un aylar önce depolarını kapattığı ortaya çıktı

 Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı

Bankalar limit düşürmek isteyen müşterilerine mesaj yollamaya başladı
Hizbullah'ın öldürdüğünü iddia ettiği İsrail Genelkurmay Başkanı, Golani üssünü ziyaret etti

Hizbullah'ın "Öldürdük" dediği isim gövde gösterisi yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzlanda-Türkiye maçı oynanmayacak mı? Az önce deprem mi oldu? 14 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Gelinim Mutfakta Seren kimdir? Gelinim Mutfakta yarışmacısı Seren kaç yaşında, nereli? CANLI ALTIN KURU | 14 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar son bölümde ne oldu? 28 Ekim özel sektöre tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi, iş yeri açılır mı? Yemekteyiz Gülizar kimdir? 14 Ekim Yemekteyiz yarışmacısı Gülizar kaç yaşında, nereli? 28-29 EKİM TATİL Mİ? 28 Ekim yarım gün mü, okul var mı, öğleden sonra ders işlenecek mi? Discord ne zaman açılacak? Discord açılacak mı? Ayşe Dinçer kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ayşe Dinçer kaç yaşında, nereli? Ayşe Dinçer biyografisi! Barış Alper neden yok? İzlanda- Türkiye maçında Barış Alper Yılmaz neden oynamıyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.