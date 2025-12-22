Haberler

Erciyes 38 FK Teknik Direktör Adem Çak: "Hiçbir bahaneye sığınmadan çıkıp 3 puanımızı aldık"

Erciyes 38 FK Teknik Direktör Adem Çak: 'Hiçbir bahaneye sığınmadan çıkıp 3 puanımızı aldık'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 FK'nın Teknik Direktörü Adem Çak, ligin ilk yarısındaki performansını değerlendirerek, sezonun ikinci yarısında bir üst lige çıkma hedeflerini açıkladı. Çak, oyuncularının gösterdiği mücadeleden övgüyle bahsetti.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta bulunan ve ligin ilk yarısını 23 puanla tamamlayan Erciyes 38 FK'nın Teknik Direktörü Adem Çak, ligin ilk yarısı ile ilgili yaptığı değerlendirmesinde; "Hiçbir bahaneye sığınmadan sadece iki antrenman yaparak ilk maçımıza çıkıp 3 puanımızı aldık" dedi.

Erciyes 38 FK Teknik Direktörü Adem Çak yaptığı açıklamada; "Sezonun ilk yarısını bugün oynanan karşılaşmalarla beraber tamamladık. Şehir ve oyuncularımızla kısa bir süre geçirme imkanı bulduk. Çünkü göreve geldiğimiz ilk günle beraber 10 gün içerisinde üç maç yapmak zorundaydık. Gelişen olaylar dolayısıyla dar bir kadroya geldiğimizi biliyorduk ve hiçbir bahaneye sığınmadan sadece iki antrenman yaparak ilk maçımıza çıkıp 3 puanımızı aldık. Fakat her maç ve her antrenman sakatlıklar dolayısıyla eksilmeye devam ettik. Hem antrenmanlarda hem maçlarda 3 gün içerisinde 5 oyuncu kaybettik. Yine bunların arkasına sığınmadan 10 gün gibi kısa bir süre içerisinde 3 maç oynadık. Bu maçların sadece birinde gol yedik ve 3 maçta genel olarak iyi mücadele ettik. Tüm enerjisini sahaya koyan futbolcularımıza emekleri için çok teşekkür ediyorum. Ligin ikinci yarısında daha zor 15 maç oynayacağımızı ama hedefimizin kesinlikle bir üst lige çıkmak olduğunu camiamızla paylaşmak istiyorum" dedi.

Ligin ikinci yarısının hazırlıklarına 25 Aralık'ta başlayacaklarını belirten Teknik adam Adem Çak; "25 Aralık itibari ile kampımız başlıyor. Ortak akıl ile yürüttüğümüz transfer süreçlerimizi kampın ilk gününe yetiştirerek tam kadro bir şekilde ligin ilk maçına kadar Antalya'da hazırlanacağız. Bizi her şartta desteklediğini gördüğümüz ve gücünü yanımızda hissettiğimiz Milletvekilimiz Baki Ersoy'a, Başkanımız Ahmet Dirgenali'ye, yönetim kurulumuza, Sportif Direktörümüz Alper Aslan'a ve kıymetli personellerimize teşekkür ediyorum. Futbolcularımızla beraber şehrimizin beklediği şampiyonluğu yaşamak ve yaşatmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
ÖTV'siz yerli araç dönemi başlıyor! 3 çocuklu aileler öncelikli

ÖTV'siz araç dönemi başlıyor! Dar gelirlilere büyük fırsat
Meclis'teki yumruklu kavga esnasında dikkat çeken görüntü

Meclis'teki yumruklu kavga esnasında dikkat çeken görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Somer Sivrioğlu yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine duygusal mesaj

Yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine...
MHP'den AVM'ler için dikkat çeken öneri: Pazar günleri kapalı olsun

MHP'den dikkat çeken öneri! Yüzlerce AVM zorda kalabilir
Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Gazze'yi vuran bu kez İsrail değil! 22 bina çöktü, çok sayıda ölü var
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
Somer Sivrioğlu yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine duygusal mesaj

Yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine...
Torreira için verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyonlarda karar doğru mu? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti
Icardi'den Hagi'ye mektup

Icardi'den Hagi'ye mektup
Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın! 123 yıllık tarihi hatırlattı

Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Kargo teslimi için attığınız imza hayatınızı karartabilir

Aman dikkat! Kargo teslimi için attığınız imza hayatınızı karartabilir
Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı

Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı
Altın haftaya tarihi rekorla başladı

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
6 ay önce anne olmuştu… Cemal Özgörkey'in yeğeni Leyla Mizrahi hayatını kaybetti

Yeni anne olmuştu, acı haber geldi! Özgörkey ailesinin büyük kaybı
title