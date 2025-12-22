Erciyes 38 FK Teknik Direktör Adem Çak: 'Hiçbir bahaneye sığınmadan çıkıp 3 puanımızı aldık'

TFF 3. Lig 2. Grup'ta bulunan ve ligin ilk yarısını 23 puanla tamamlayan Erciyes 38 FK'nın Teknik Direktörü Adem Çak, ligin ilk yarısı ile ilgili yaptığı değerlendirmesinde; "Hiçbir bahaneye sığınmadan sadece iki antrenman yaparak ilk maçımıza çıkıp 3 puanımızı aldık" dedi.

Erciyes 38 FK Teknik Direktörü Adem Çak yaptığı açıklamada; "Sezonun ilk yarısını bugün oynanan karşılaşmalarla beraber tamamladık. Şehir ve oyuncularımızla kısa bir süre geçirme imkanı bulduk. Çünkü göreve geldiğimiz ilk günle beraber 10 gün içerisinde üç maç yapmak zorundaydık. Gelişen olaylar dolayısıyla dar bir kadroya geldiğimizi biliyorduk ve hiçbir bahaneye sığınmadan sadece iki antrenman yaparak ilk maçımıza çıkıp 3 puanımızı aldık. Fakat her maç ve her antrenman sakatlıklar dolayısıyla eksilmeye devam ettik. Hem antrenmanlarda hem maçlarda 3 gün içerisinde 5 oyuncu kaybettik. Yine bunların arkasına sığınmadan 10 gün gibi kısa bir süre içerisinde 3 maç oynadık. Bu maçların sadece birinde gol yedik ve 3 maçta genel olarak iyi mücadele ettik. Tüm enerjisini sahaya koyan futbolcularımıza emekleri için çok teşekkür ediyorum. Ligin ikinci yarısında daha zor 15 maç oynayacağımızı ama hedefimizin kesinlikle bir üst lige çıkmak olduğunu camiamızla paylaşmak istiyorum" dedi.

Ligin ikinci yarısının hazırlıklarına 25 Aralık'ta başlayacaklarını belirten Teknik adam Adem Çak; "25 Aralık itibari ile kampımız başlıyor. Ortak akıl ile yürüttüğümüz transfer süreçlerimizi kampın ilk gününe yetiştirerek tam kadro bir şekilde ligin ilk maçına kadar Antalya'da hazırlanacağız. Bizi her şartta desteklediğini gördüğümüz ve gücünü yanımızda hissettiğimiz Milletvekilimiz Baki Ersoy'a, Başkanımız Ahmet Dirgenali'ye, yönetim kurulumuza, Sportif Direktörümüz Alper Aslan'a ve kıymetli personellerimize teşekkür ediyorum. Futbolcularımızla beraber şehrimizin beklediği şampiyonluğu yaşamak ve yaşatmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ