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Erciyes 38 FK'nın Orduspor Maçı 2 Nisan'a Ertelenmiştir

Erciyes 38 FK'nın Orduspor Maçı 2 Nisan'a Ertelenmiştir
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Erciyes 38 Futbol Kulübü'nün Orduspor 1967 ile oynayacağı Türkiye 3. Lig maçı olumsuz hava şartları nedeniyle 2 Nisan 2025'e ertelendi. TFF, sezon planlamasında uygunluk bulunduğunu belirtti.

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü'nün deplasmanda Orduspor 1967 ile oynayacağı müsabaka 2 Nisan'a ertelendi.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü'nün bu hafta oynayacağı Orduspor 1967 maçı tehir oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye 3. Lig'e dair bu hafta sonu oynanacak müsabakaları olumsuz hava şartlarından dolayı tehir etti. Erciyes 38 FK'nın da bulunduğu Türkiye 3. Lig 4. Grup 21. hafta maçları 2 Nisan 2025 Çarşamba gününe tehir oldu. Türkiye Futbol Federasyonu; "Fikstür gereği 22-23 Şubat tarihlerinde oynanması gereken Türkiye 3.Lig müsabakaları ülke genelinde etkili olan olumsuz hava şartları dikkate alınarak, sezon planlamasında uygunluk bulunması sebebiyle, 1-2 Nisan 2025 tarihlerine ertelenmiş" açıklaması yaptı.

TFF'nin planlamasına göre; Orduspor 1967-Erciyes 38 FK maçı 2 Nisan Çarşamba günü Yeni Ordu Stadı'nda oynanacak. Maçın başlama saati ise 14.00 olarak belirlendi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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