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Erciyes 38 FK'nın Galibiyet Hasreti 7 Maça Çıktı

Erciyes 38 FK'nın Galibiyet Hasreti 7 Maça Çıktı
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Erciyes 38 FK, Türkiye 3. Futbol Ligi 4. Grup'taki son 7 maçında galibiyet alamayarak üç puan hasretini sürdürdü. Mavi-siyahlı takım, Denizlispor maçında kazanarak bu duruma son vermek istiyor.

Türkiye 3. FutbolLigi 4. Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK'nın ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Mavi-siyahlı takım bu hafta deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçını kazanarak üç puan hasretine son vermek istiyor.

Bu sezon Türkiye 3. Futbol Ligi 4. Grup'ta yer alan Erciyes 38 FK, son haftalarda istediği sonuçları alamamanın sıkıntısını yaşıyor. Play-Off şansını devam ettirenmavi-siyahlı takım, ligde oynadığı son 7 maçta galibiyet yüzü göremedi. En son ligin 11. haftasında kendi evinde oynadığı Edirnespor maçını 1-0'lık skor ile kazanan Kayseri ekibi, ardından oynadığı 7 maçta 2 beraberlik ve 5 yenilgi alarak üç puanı bir arada göremedi.Ligin 19. haftasında deplasmanda 9 ŞubatPazar günü Denizlispor'a konuk olacak mavi-siyahlılar, bu maçta üç puana şartlanmış durumda. Erciyes 38 FK, ligin ilk yarısında kendi evinde 2-2 berabere kaldığı rakibini bu kez deplasmanda yenerek üç puan hasretine son vermenin hesaplarını yapıyor. Erciyes 38 FK'nın ligin son 7 haftasında oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar ise şöyle:

12. Hafta: Büyükçekmece Tepecik-Erciyes 38 FK: 2-2

13. Hafta: Erciyes 38 FK-Ağrı 1970 Spor Kulübü: 2-5

14. Hafta: Kahramanmaraşİstiklal-Erciyes 38 FK: 2-1

15. Hafta: Erciyes 38 FK-Kırıkkale FK: 0-2

16. Hafta: Erciyes 38 FK-Zonguldakspor: 0-1

17. Hafta: Sebat Gençlik-Erciyes 38 FK: 1-0

18. Hafta: Erciyes 38 FK-7 EylülTurgutluspor: 0-0 - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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