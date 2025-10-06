Erciyes 38 FK'nın Ahmet Kağan'dan İlk Gol

TFF 3. Lig 2.Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK'nin sağ bek oyuncusu Ahmet Kağan Malatyalı, Ağrı 1970 SK maçında bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 5. haftasında Erciyes 38 FK evinde dün Ağrı 1970 FK ile karşılaştı. 90 dakika sonunda Ağrı 1970 SK'yı 2-0 mağlup eden mavi-siyahlılar haftayı 3 puanla kapattı. Ağrı 1970 SK karşısında sahaya 11'de çıkan ve doksan dakika sahada kalan Ahmet Kağan Malatyalı, 90+3.dakikada attığı şık golle skoru 2-0 yapan isim oldu. Attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Ahmet Kağan, bu sezon ilk golünü attı. Erciyes 38 FK forması ile çıktığı 5 maçında ilk golünü Ağrı 1970 SK'ya atan Ahmet Kağan Malatyalı ortaya koyduğu performans ile takdir topladı. - KAYSERİ