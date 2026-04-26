Erciyes 38 FK-Mazıdağı Fosfatspor maçını Burak Olcar yönetecek

TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off 1. Tur ikinci maçında yarın Erciyes 38 FK ile Mazıdağı Fosfatspor maçını hakem Burak Olcar düdük çalacak. Olcar'ın yardımcılıklarını Kurtuluş Aslan ve Selim Şenöz yapacak. Maçın 4. hakemi ise Burak Kamalak olacak. Ankara Bölgesi Üst Klasman Hakemi Burak Olcar hem Erciyes 38 FK hem de Mazıdağı Fosfatspor'un ilk maçlarını yönetecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı