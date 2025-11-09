Erciyes 38 FK, Lider Kayseri Atletikspor'u Düşürdü: 4-1
Kayseri U18 Ligi C Grubu'nda Erciyes 38 FK, lider Kayseri Atletikspor'u 4-1 yenerek 6'da 6 yaparak puanını 18'e çıkardı. Her iki takımın da 10 kişiyle tamamladığı mücadelede goller Uğur Mut, Bedirhan Arslan ve Mustafa Zengin'den geldi.
Kayseri U18 Ligi C Grubu ekiplerinden Erciyes 38 FK; lider Kayseri Atletikspor'u 4-1 yenerek 6'da 6 yaparak 18 puana ulaştı. İki takımda karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
Stat: Erkilet Stadı
Hakemler: Levent Yeşilyurt, Samed Armut, Muhammed Emin Vural
Kayseri Atletikspor: Göksel Kılıç, Oktay Halil Yıldız, Doğukan Özsoy (Ozan Kenger dk. 73), Halil Soyçopur (Arslan Efe Tekten dk.90), Kerim Doğan (Cebrail Altıntaş dk.46), Ali Coşkun, Mehmet Çay (Hacı Mehmet Toprak dk. 37), Dursun Yahya Sarıkaya, Emir Aksoy, Ahmet Şekirden, Halit Aksoy (Bayram Kaan Küçük dk.46)
Erciyes 38 FK: Polat Haspolat, Bahri Yiğit Koç (Abdullah Kartal dk. 65), Cumhur Efe Mutlu, Uğur Mut, Hasan Efe San, Ahmet Haktan Kekeç, Bedirhan Arslan, Mustafa Buğra Kılıç (Fatih Ergen dk.80), Recep Maraşlı (Jankat Kaya dk.65), Emirhan Dönmez, Mustafa Yağız Altıntaş (Toprak Doğan dk.89)
Goller: Uğur Mut (dk.1), Bedirhan Arslan (dk.35, dk. 72), Mustafa Zengin (90) (Erciyes 38 FK), Hac Mert Toprak (dk.50) (Kayseri Atletikspor)
Kırmız kart: Hasan Efe San (dk.90+5), Ali Coşkun (dk.42) (Kayseri Atletikspor) - KAYSERİ