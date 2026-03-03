Haberler

Erciyes 38 FK ligde sekizinci galibiyetini aldı

Güncelleme:
TFF 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, Kırıkkale FK'yi evinde 1-0 yenerek ligin 23. haftasında sekizinci galibiyetini elde etti ve 5. sıraya yükseldi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligdeki sekizinci galibiyetini evinde Kırıkkale FK'yi yenerek aldı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kayseri ekibi Erciyes 38 FK, ligin 23. haftasını galibiyetle kapattı. Mavi siyahlılar evinde oynadığı maçta Kırıkkale Futbol Kulübü'nü, Hüseyin Ekici'nin golü ile 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Ligde geride kalan 23 hafta sonunda 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Erciyes 38 FK, topladığı 33 puanla 5. sırada yer aldı.

Mavi siyahlılar ligin 24. haftasında 07 Mart 2026 Cumartesi günü deplasmanda lider 12 Bingölspor'a konuk olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
