Haberler

Erciyes 38 FK, Kırıkkale FK'yi 2-0 Mağlup Etti

Erciyes 38 FK, Kırıkkale FK'yi 2-0 Mağlup Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 FK, ligin 8. haftasında deplasmanda Kırıkkale FK'yi 2-0 yenerek 3 puan kazandı. Goller Hüseyin Ekici ve Mehmet Tosun'dan geldi.

3. Lig 2. Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK; ligin 8.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Kırıkkale FK'yi 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Stat: Kırıkkale Başakpınar Stadyumu

Hakemler: Ahmet Resuloğlu, Cem Mustafa Akpınar, Osman Arslan

Kırıkkale FK: Canberk Yurdakul, Yiğit Canguru, Orçun Erten, Deniz Solmaz, Cihan Aydın, Şerafettin Bodur, (Adem Ercan dk. 79), Buğra Şahiner, (Ömer Şişmanoğlu dk.68), Çağlar Özel, (Osman Turan dk.57), Bedirhan Salih, Muhlis İstemi, Yakal Taylan, (Berkay Gökmen dk.68)

Erciyes 38 FK: Kadem Burak Yaşar, Ahmet Kağan Malatyalı, Utku Burak Kunduzcu, İsmail Karakaş, Güney Gençel, Muhammed Eren Arıkan, Hüseyin Ekici, (Çağrı Yağız Yasal dk.71), Tugay Adamcıl, (Sarp Ekinci dk.71) Ali Kılıç, Mehmet Tosun, (Batuhan Kazancı dk.89), Ethem Balcı, (Muhammed Enes Doğan dk.71)

Goller: Hüseyin Ekici (dk.31), Mehmet Tosun (dk.86) (Erciyes 38 FK)

Sarı kartlar: Ömer Şişmanoğlu, Osman Burak Destan, Muhlis İstemi, Berkay Göçmen (Kırıkkale FK), Mehmet Tosun, Muhammed Enes Doğan (Erciyes 38 FK) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediye eş başkanları Koma Amed konserinde halay çekti

Koma Amed 30 yıl sonra konser verdi, siyasiler soluğu sahnede aldı
Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video

Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Trump, Malezya'da uçaktan iner inmez dansa başladı

Trump uçaktan iner inmez dansa başladı
Belediye eş başkanları Koma Amed konserinde halay çekti

Koma Amed 30 yıl sonra konser verdi, siyasiler soluğu sahnede aldı
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Kabus bitmedi! AKOM'dan yeni uyarı, ikisi birden geliyor

Kabus bitmedi, yarına dikkat! İkisi birden bastıracak
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasında

Kahreden görüntüler! Kendi sonunu anbean kaydetti
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Barajda kaybolan İrlandalı turistin 5'inci günde cansız bedeni bulundu

Barajda kaybolan İrlandalı turistten acı haber
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.