Erciyes 38 FK, Kaleci Kadem Burak Yaşar ile Sözleşmesini Uzattı

Erciyes 38 FK, Kaleci Kadem Burak Yaşar ile Sözleşmesini Uzattı
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Erciyes 38 Futbol Kulübü, iç transferde kaleci Kadem Burak Yaşar ile 1 yıl daha anlaştı. Kaleci, yeni sezonda mavi-siyahlı formayı giyecek.

Erciyes 38 Futbol Kulübü iç transferde kaleci Kadem Burak Yaşar ile yeniden anlaştı.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü; yeni sezon öncesi iç ve dış transferde çalışmalarını sürdürüyor. Mavi siyahlılar iç transferde başarılı kaleci Kadem Burak Yaşar ile yeniden anlaştı ve sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. 1995 doğumlu kaleci Kadem Burak, 2024-2025 sezonunda mavi-siyahlı forma ile 29 maçta forma giydi.

Erciyes 38 Futbol Kulübünden yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbol Takım Futbolcumuz Kadem Burak Yaşar'ın sözleşmesi 1 yıl süreyle uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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