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Erciyes 38 FK-Kahta 02 Spor kupa maçını Hakan Yüncü yönetecek

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Erciyes 38 FK-Kahta 02 Spor kupa maçını Hakan Yüncü yönetecek
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Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur'da Erciyes 38 FK ile Kahta 02 Spor arasında oynanacak maçın hakemleri belli oldu. Mücadeleyi Hakan Yüncü yönetecek; yardımcılıklarını Mehmet Sonay ve Metehan Çetin, dördüncü hakemliği ise Kadir İnce yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur'da Erciyes 38 FK ile Kahta 02 Spor arasında oynanacak karşılaşmanın hakemleri belli oldu.

8 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00'te, Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha'da Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde oynanacak olan Erciyes 38 FK-Kahta 02Spor maçını Hakan Yüncü yönetecek. Karşılaşmada Yüncü'nün yardımcılıklarını Mehmet Sonay ve Metehan Çetin yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kadir İnce olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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