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Erciyes 38 FK - İzmir Çoruhlu SK Maçının Hakemi Belli Oldu

Erciyes 38 FK - İzmir Çoruhlu SK Maçının Hakemi Belli Oldu
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Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü'nün İzmir Çoruhlu SK ile oynayacağı maçın hakemi Burak Akdağ olarak belirlendi. Maç, Cumartesi günü Kayseri'de gerçekleşecek.

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü'nün sahasında oynayacağı İzmir Çoruhlu SK maçını Konya Bölgesi hakemlerinden Burak Akdağ düdük yönetecek.

Merkez Hakem Kurulu, Nesine 3. Lig 4. Grup'ta oynanacak maçları yönetecek hakemleri belirledi. Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden bu isimleri kamuoyu ile paylaştı. Buna göre Cumartesi günü Kayseri'de oynanacak olan Erciyes 38 Futbol Kulübü - İzmir Çoruhlu FK maçına Konya Bölgesi hakemlerinden Burak Akdağ atandı.

Bu müsabakada Akdağ'ın yardımcılıklarını Cem Mustafa Akpınar ve Burak Savaş yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Murat Durgutluoğlu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Cumartesi 3-sayfa kayseri Erciyes Futbol Akdağ İzmir Spor

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