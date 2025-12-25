Erciyes 38 FK'ya 15 maçta 1 kırmızı 42 sarı kart

3. Lig'de mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü, ilk yarıda oynadığı 15 lig maçında 47 kez sarı kart, 1 kırmızı kart gördü.

3. Lig 2. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, ilk yarıda oynadığı 15 maçta 23 puan toplayarak 5. sırada yer aldı. Mavi siyahlılar, bu maçlarda 1 kez kırmızı kart, 42 kez de sarı kart gördü. Erciyes 38 Futbol Kulübü takımında tek kırmızı kart gören isim Mehmet Tosun oldu. Mavi siyahlı takımda en çok sarı kart gören oyuncu ise Çağrı Yağız Yasak oldu. Çağrı Yağız 7 kez sarı kart görürken İsmail Karataş 4 kez, Mehmet Tosun, Hüseyin Ekici, M. Enes Doğan 3'er kez, Ahmet Kağan Malatyalı, Utku Burak Kunduzcu, Utkan Gökçen, M. Eren Arıkan, Berke Kayar 2'şer kez ve Kadem Burak Yaşar, M. Yasin Atıcı, Burak efe Arslan, Sarp Ekinci, Berat İşkol, Eren Kaya ve Ömer Turan Görgüç ise 1'er kez sarı kart gördüler. - KAYSERİ