Erciyes 38 FK, Edirnespor Maçını Kazanarak Çıkışını Sürdürmek İstiyor
Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, Edirnespor'u konuk ederek Play-Off hedefine bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Antrenör Uğur Kulaksız, taraftarları önünde iyi bir performans sergileyerek 3 puan almak istediklerini belirtti.
Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, sahasında oynayacağı Edirnespor maçını kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.
Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, haftayı 3 puanla noktalamanın hesabı içerisinde. Ligin 11. hafta maçında sahasında Edirnespor'u konuk edecek olan mavi siyahlılar, rakibini mağlup etmek istiyor. Erciyes 38 FK Antrenörü Uğur Kulaksız, Play-Off hedefine bir adım daha yaklaşmak adına Edirnespor maçını galibiyetle noktalamak istediklerini söyledi. Uğur Kulaksız; "Son 3 maçımızdan 7 puan çıkardık. Edirnespor maçını da kayıpsız geçmek arzusundayız. Cezalı oyuncularımız da takıma döndü. Taraftarımız önünde iyi bir oyun ile 3 puanı almak istiyoruz" dedi. - KAYSERİ