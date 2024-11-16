Üye Girişi
Haberler

Erciyes 38 FK, Edirnespor Maçını Kazanarak Çıkışını Sürdürmek İstiyor

Erciyes 38 FK, Edirnespor Maçını Kazanarak Çıkışını Sürdürmek İstiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, Edirnespor'u konuk ederek Play-Off hedefine bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Antrenör Uğur Kulaksız, taraftarları önünde iyi bir performans sergileyerek 3 puan almak istediklerini belirtti.

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, sahasında oynayacağı Edirnespor maçını kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, haftayı 3 puanla noktalamanın hesabı içerisinde. Ligin 11. hafta maçında sahasında Edirnespor'u konuk edecek olan mavi siyahlılar, rakibini mağlup etmek istiyor. Erciyes 38 FK Antrenörü Uğur Kulaksız, Play-Off hedefine bir adım daha yaklaşmak adına Edirnespor maçını galibiyetle noktalamak istediklerini söyledi. Uğur Kulaksız; "Son 3 maçımızdan 7 puan çıkardık. Edirnespor maçını da kayıpsız geçmek arzusundayız. Cezalı oyuncularımız da takıma döndü. Taraftarımız önünde iyi bir oyun ile 3 puanı almak istiyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bütün dünyanın beklediği maçı Jake Paul kazandı

Dünyanın kilitlendiği boks maçında kazanan belli oldu

 Jake Paul'dan tarihi maça damga vuran hareket

Jake Paul'dan tarihi maça damga vuran hareket

 Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde

Tartışılan poz Meclis gündeminde
AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı

İstismar iddialarının odağındaki baba ilk kez konuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Arka Sokaklar 690. bölüm tek parça full HD izle! Danilo Şef kime kaşık attı 16 Kasım Cumartesi? Kızılcık Şerbeti 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 84. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! 16 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 16 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 16 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kızılcık Şerbeti 76. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! 1992 Barcelona Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'nin olimpiyat madalyası alan ilk kadın sporcusu olan Hülya Şenyurt hangi branştır? Hülya Şenyurt hangi branşta madalya kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.