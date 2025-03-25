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Erciyes 38 FK, Edirnespor ile kritik maça çıkıyor

Erciyes 38 FK, Edirnespor ile kritik maça çıkıyor
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Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü, küme düşme hattındaki rakibi Edirnespor ile 26. hafta maçında karşılaşacak. Maç 26 Mart Çarşamba günü Tunca futbol sahasında oynanacak.

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligin 26. hafta maçında Edirnespor'un konuğu olacak.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, hafta içi kaç programında Edirnespor'un konuğu olacak. Ligin 26. hafta maçında deplasmanda Edirnespor ile karşılaşacak olan mavi-siyahlılar, küme düşme hattında bulunan rakibini mağlup etmek istiyor. Son çalışmasını Kayseri'de gerçekleştiren Erciyes 38 Futbol Kulübü, bu maç için bugün Edirne'ye giderek kampa girecek.

17 puanlı Edirnespor ile 27 puanlı Erciyes 38 FK arasındaki maç 26 Mart Çarşamba günü Tunca futbol sahasında oynanacak. Müsabakanın başlama saati 14: 00 olarak açıklandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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