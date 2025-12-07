Haberler

Erciyes 38 FK deplasmanda kaybetti

Erciyes 38 FK deplasmanda kaybetti
Güncelleme:
TFF 3. Lig 2. Grupta yer alan Erciyes 38 FK, 12. hafta maçında deplasmanda Kilis 1984 A.Ş'ye 3-1 yenilerek önemli bir fırsatı kaçırdı.

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Kayseri ekibi Erciyes 38 FK, ligin 12. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Kilis 1984 A.Ş'ye 3-1 mağlup oldu.

Stat: Kilis 7 Aralık Stadyumu

Hakemler: Güray Şaylan, Ayşenur Karakoç, Berat Binbir

Kilis 1984 A.Ş: Yuşa Tığrak, Kağan Özkan, Selahattin Furkan, Halilcan Doğan, Abidin Durma, Bora Taşdemir, (Bahadır dk.84), Remzi Kolcuoğlu, (Mustafa 74), Mert Ali Demir, (Batın dk.63), Cabbar Samancı, Emre Şimşek, Kazım Efe

Erciyes 38 FK: Kadem Burak, M.Eren Arıkan, Batuhan Kazancı, (Muhammet Enes Doğan dk.43), Mehmet Eren Sıngın, (Berat İşkol dk.72), Utku Burak Kunduzcu, Hüseyin Ekici, Çağrı Yağız Yasak, Sarp Ekinci, Ahmet Kağan Malatyalı, Utkan Gökçen, (Alperen Öztaş dk.43), Berke Kayar, (Mahir Işkın dk.73)

Goller: Bora Taşdemir (dk.3), Kağan Özkan (dk.34 ve 90+9) (Kilis 1984 Spor), Çağrı Yağız Yasak (dk.80 penaltı) (Erciyes 38 FK)

Kırmızı kart: Cabbar Samancı (dk.79) (Kilis 1984 A.Ş)

Sarı kartlar: Bora Taşdemir, Yuşa Tığrak, Kağan Özkan, Furkan Cöcü (Kilis 1984 A.Ş), Utku Burak Kunduzcu, Sarp Ekinci, Çağrı Yağız Yasak (Erciyes 38 FK) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
title
