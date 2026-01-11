Erciyes 38 FK mağlubiyetle başladı
Türkiye 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 FK, deplasmanda Hacettepe Türk Metalspor'a 2-0 mağlup olarak ligdeki ikinci yarının ilk maçını kaybetti.
Türkiye 3. Lig 2. Grup'ta bulunan Erciyes 38 FK; deplasmanda oynadığı Hacettepe Türk Metalspor maçını 2-0 kaybetti. Mavi siyahlılar, ligin ikinci yarısının ilk maçını mağlup noktaladı.
Stat: Kırıkkale Başpınar
Hakemler: Berat Can Taşkesen, Bülent Korkmaz, Mehmet Şenkaya
Hacettepe Türk Metalspor: Oğuz Kaan Doğan, Mehmet Eren Korkmaz, Kerem Köysüren, Mustafa Yusuf Şimşek, Fırat Tulgayoğlu, Oğuzhan Erdoğan (Yakup Alkan Dk.35), Ahmet Tuncay (Mert Tekin Dk.79), Mahmut Alyurt (Onur Ekri Dk.68), İbrahim Gündüz, Mehmet Uğurlu, Hulusi Destici
Erciyes 38 FK: Kadem Burak Yaşar, Ahmet Malatyalı, Burak Kunduzcu, Enes Doğan, Eren Arıkan, Berke Kayar (Caner Kaban Dk.85), Mehmet Tosun (Ethem Balcı Dk.68), Hüseyin Ekici, Serdar Yiğit, Artun Akçakın, Çağrı Yağız Yasak
Goller: Yakup Alkan (dk.45+3 pen), Ahmet Tuncay (dk.47) (Hacettepe Türk Metalspor)
Sarı kartlar: Hulusi Destici, Mustafa Yusuf Şimşek (Hacettepe Türk Metalspor), Mehmet Tosun (Erciyes 38 FK) - KAYSERİ