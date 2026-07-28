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Erciyes 38 FK, Mikail Koçak'ı Kadrosuna Kattı

Erciyes 38 FK, Mikail Koçak'ı Kadrosuna Kattı
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Erciyes 38 Futbol Kulübü, Türkiye 3. Lig ekibi olarak, orta saha oyuncusu Mikail Koçak ile 2026/2027 sezonu için anlaştı. Kulüp, daha önce dört kez şampiyonluk ve dört kez play-off başarısı gösteren Koçak'a yeni formayla başarılar diledi. Transfer, takımın kadro derinliğini artırmayı hedefliyor.

Erciyes 38 Futbol Kulübü, orta saha futbolcusu Mikail Koçak ile anlaştı.

Türkiye 3.Lig takımlarından Erciyes 38 FK, kadrosuna yeni bir isim kattı. Mavi siyahlılar, orta saha futbolcusu Mikail Koçak ile anlaştığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, daha önce dört kez şampiyonluk, dört kez de play off başarısı gösteren orta saha oyuncusu Mikail Koçak ile 2026/2027 futbol sezonu için anlaşma sağlamıştır. Futbolcumuza yeni sezonda şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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