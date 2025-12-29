Erciyes 38 FK, ilk transferini yaptı

3. Lig 2. Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK, ikinci yarı öncesinde ilk transferini gerçekleştirdi.

3. Lig 2. Grup'ta ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da kamp yaparak sürdüren Erciyes 38 FK, ara transfer döneminde ilk sözleşmesini Adana Demirspor'dan Canerkara ile imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Adana Demirspor'dan Caner Kaban ile anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Erciyes 38 FK, ligin ilk yarısını 23 puan ile 5. sırada tamamlamıştı. - KAYSERİ