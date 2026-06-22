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Erciyes 38 FSK iç transferde 8 oyuncusu ile yeniden anlaştı

Erciyes 38 FSK iç transferde 8 oyuncusu ile yeniden anlaştı
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TFF 3. Lig ekibi Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, yeni sezon öncesi iç transferde 8 oyuncuyla yeniden anlaştı. Dış transferde de 3 isim kadroya katıldı.

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, yeni sezon öncesi iç transferde 8 isim ile yeniden anlaştı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hem iç transferde hem de dış transferde birçok isimle anlaşma sağlayan mavi siyahlılar bu hafta içi yeni isimleri açıklaması bekleniyor. Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü; 2026-2027 sezonu öncesi iç transferde Artun Akçakın, Çağrı Yağız Yasak, Mehmet Tosun, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Batuhan Özgan, Utkan Gökçen, Ali Kılıç ve Burak Efe Arslan ile yeniden anlaşma sağladı.

İç transferde birkaç oyuncu ile daha görüşmelerini sürdüren mavi siyahlılar dış transferde ise Mehmet Eksik, Seyit Ali Kahya ve kaleci Mertcan Dağlı ile anlaşma sağladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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