Elazığspor'la sözleşmesi sona eren tecrübeli savunmacı Ercan Coşkun, Elazığspor'a veda etti.

İki sezondur Elazığspor forması yiyen savunma oyuncusu Ercan Coşkun yayınladığı mesajla camiaya veda etti.

Ercan mesajında; "İki yıl boyunca büyük bir gururla formasını taşıdığım Elazığspor'a bugün itibarıyla veda ediyorum. Bordo-beyaz renklere hizmet etmek benim için her zaman çok özel bir anı olarak kalacak. Bu süreçte güvenini ve desteğini hep hissettiğim değerli başkanımıza ve yönetim kurulumuza, gelişimimde emeği olan teknik heyetimize, sahada omuz omuza savaştığım takım arkadaşlarıma ve elbette bizi hiçbir maçta yalnız bırakmayan, tribünleri eşsiz bir şölene çeviren büyük Elazığspor taraftarına yürekten teşekkür ederim. Birlikte sevindik, birlikte üzüldük ama her zaman omuz omuza durduk. Her şey için teşekkürler Gakkoşlar, hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı