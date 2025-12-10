Bulgar ve Rumen öğrencilerden Gençlerbirliği'ne ziyaret

Erasmus Projesi kapsamında Ankara'da bulunan Bulgaristan ve Romanya'dan gelen öğrenciler Gençlerbirliği Kulübünü ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gençlerbirliği Spor Lisesi'nin bir hafta misafiri olacak öğrenciler, Gençlerbirliği yönetimi ile bir araya geldi.

Öğrencileri, kulübün genel sekreteri Hakan Kaynar, Gençlerbirliği Spor Lisesi Müdürü Cenk Çakır ile öğretmenler karşıladı.

Öğrenciler, ülkelerini temsilen yanlarında getirdikleri hediyeleri Genel Sekreter Hakan Kaynar'a takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen genel sekreter Kaynar, ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Kaynar, günün anısına misafirlere atkı, şapka ve gelincik çiçeği formasını hediye etti.

Misafir öğrenciler, ziyaret kapsamında başkentin kültürel ve tarihi yerlerini gezecek, ardından Gençlerbirliği Spor Lisesi öğrencileriyle bir dostluk maçı yapacak.